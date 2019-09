Tiro a volo: medaglie pontine con Frasca, Di Spigno e Del Prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trionfo delle Fiamme Oro nella Coppa dei Campioni per società di Fossa Olimpica. Sulle pedane internazionali del Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia), il team trascinato dal privernate Erminio Frasca (94/100) e composto da Emanuele Buccolieri, Enrico Moraglia, Simone Lorenzo Prosperi, Alessandro Belli e Simone D’Ambrosio è stato il migliore tra le 64 squadre in gara. Con il punteggio finale di 573/600, il gruppo sportivo della Polizia di Stato ha preceduto le Fiamme Azzurre (566/600) e il Tav Umbriaverde (565/600). Grande la soddisfazione per la squadra guidata dal coach Pierluigi Pescosolido, che ha collezionato dal 2013 ad oggi ben 7 vittorie (e 3 Coppe) di fila.«Ogni anno è come se fosse la prima volta - ha commentato l’allenatore - Essendo i detentori, tutti si aspettano la nostra vittoria, tutti ci vedono come la squadra da battere. È una pressione non da poco, anche se i nostri atleti sono abituati alle gare internazionali». Intanto a Massa Martana, nel Perugino, brilla la stella della giovane cisternese Francesca Del Prete. Sul gradino più alto del podio si è arrampicata Chiara Di Marziantonio dell’Esercito, quest’anno d’oro alle Universiadi di Napoli. Si è resa protagonista di una prova maiuscola precedendo la slovacca Danka Bartekova (bronzo a Londra 2012 e membro del Comitato Olimpico Internazionale). La romana Di Marziantonio insieme alla Del Prete (Fiamme Oro) e all’aretina Martina Bartolomei (Esercito) ha centrato anche la vittoria a squadre con il totale di 348/375. Nel Double Trap terzo con lo score di 56/60 il pluricampione del mondo di Terracina Daniele Di Spigno (vincitore anche del titolo europeo del Grand Prix di Lonato), che si è arreso soltanto all’umbro Andrea Vescovi (Fiamme Oro) e al reggino Antonino Barillà (Marina Militare).