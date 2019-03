Tiro a volo Del Prete sfiora il podio in Qatar. Muoio è d'argento al campionato italiano invernale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pedane del Lusail Shooting Complex hanno ospitato il Qatar Open 2019 e l’azzurra di Cisterna Francesca Del Prete è andata vicinissima al colpaccio sfiorando il podio nella specialità olimpica dello skeet dopo una gara molto continua e vinta dalla 34enne slovacca Danka Bartekova, medaglia di bronzo ai Giochi di Londra 2012 e membro del CIO, che con 55/60 ha dominato mettendo in riga la francese Lucie Anastassiou (47/60) e l’inglese Amber Hill (39/50). A Doha buona la prestazione della 21enne tiravolista pontina delle Fiamme Oro, che dopo essersi meritata l’accesso in finale con lo score di 115/125 ha risentito della minore familiarità con le dinamiche delle serie più importanti tornando in Italia con un dignitoso quinto posto (20/30). Un risultato comunque da sottolineare per la campionessa nazionale in carica e due volte junior, che nel 2018 aveva vinto il Grand Prix in Marocco. Lontane dai giochi per le medaglie l’aretina Martina Bartolomei (Esercito), decima con 111/125 e la compagna di club, la romana Chiara Di Marziantonio, 18esima con 103. Intanto al Tav Belvedere di Uboldo nel Varesino si è tenuta la gara di Fossa Universale, valida per il campionato d’inverno individuale e a squadre. Argento nella categoria Eccellenza per il poliziotto gaetano Gianluca Muoio (194/200), che ha ceduto soltanto all’emiliano Ivan Rossi (papà di Jessica, olimpionica a Londra 2012) che ha dominato con un quasi perfetto 197/200.