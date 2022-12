Tir si ribalta su via Pantanelle ad Aprilia, un ferito in ospedale

Tir si ribalta in via Pantanelle, un ferito in ospedale. L'incidente si è verificato oggi verso l'ora di pranzo in via Pantanelle, alla periferia di Aprilia. Il mezzo pesante, per cause al vaglio della polizia locale, è finito fuori strada ribaltandosi nella cunetta adiacente all'arteria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere e i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasferito al pronto soccorso.

Presente la polizia locale di Aprilia che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di travaso del contenuto presente nella cisterna, fanghi depurati, e la successiva rimozione del tir.