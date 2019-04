Tir polacco incastrato sul piccolo ponte della Migliara 57: è caos sull'Appia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tir polacco ha seminato "il panico" sull'Appia. Il pesante mezzo, ha di fatto obbligato la chiusura del tratto di strada in direzione Terracina compreso tra la Migliara 54 e la 57 perché l'enorme mezzo, proveniente dalla Polonia, ha tentato l'improbabile ingresso alla Migliara 57 dal piccolo (e malandato) ponte sul fiume Linea nei pressi di Ponte Maggiore: l'autoarticolato è rimastro incastrato urtando con le ruote di destra la base del "ponticello" già pesantemente lesionato per quanto riguarda il parapetto che è già mancante nella parte iniziale, nei pressi della spalla.Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e una enorme gru di colore giallo che sta operando in queste ore per la rimozione dell'autotreno incastrato che proviene da una ditta di trasporti di Wągrowiec (Polonia) a circa 2.000 km di distanza, probabilmente diretto in qualche azienda dell'area di Borgo Hermada. Disagi al traffico che proviene da Latina e che viene deviato in direzione Borgo Vodice e di conseguenza sulla strada Capo Selce, che è di fatto la parallela interna all'Appia che permette di raggiungere Terracina.Sullo stesso ponte, in passato, sono avvenute decine di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali. La gente del posto ha più volte fatto richiesta di un semaforo per migliorare la sicurezza.