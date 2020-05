© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia di coraggio e determinazione, ma anche di dubbi e preoccupazioni per un futuro incerto. E' la storia di due giovani fratelli,, che insieme gestiscono la tipografia Arti Grafiche Civerchia, ai tempi del coronavirus. Una quotidianità difficile da costruire e riorganizzare con lo spirito, però, di chi non si abbatte.“Non ci siamo mai fermati, - spiega Lorenzo - abbiamo continuato a lavorare perché la nostra attività è di supporto alle aziende che forniscono materiale di prima necessità. L'azienda è composta da 22 persone, più noi di famiglia. Io mi occupo della sede legale e produttiva di Latina, mentre quella commerciale è gestita da mio fratello a Torino. Il coronavirus ha colto tutti di sorpresa, ci siamo trovati a combattere un nemico invisibile. Inizialmente è stata durissima, la nostra prima preoccupazione è stata creare un ambiente sicuro per i nostri dipendenti. Ci siamo adeguati subito alle normative governative, nonostante la difficoltà nella reperibilità dei DPI. Abbiamo fornito mascherine e guanti, allestito una cartellonistica informativa e misurato la temperatura corporea all'ingresso. Nonostante il poco lavoro, abbiamo deciso di dividere la produzione su due turni per garantire la distanza interpersonale e, quando possibile, attraverso lo smart working. Ma la parte più difficile è stata gestire l'aspetto emotivo della squadra, trovare le giuste parole e comprendere gli stati d'animo. Insomma, dare speranza al gruppo, composto principalmente da giovani, molti padri e madri di famiglia”. E poi un'attività lavorativa da riorganizzare.“Attualmente – continua Lorenzo - il lavoro di cui si occupa da 30 anni Arti Grafiche Civerchia non esiste. Abbiamo iniziato a lavorare alla giornata per garantire a tutti in posto di lavoro, cercando di far quadrare i conti di fine mese. Abbiamo iniziato a stampare etichette per mascherine e per flaconcini di igienizzanti. Siamo andati in aiuto agli studenti in difficoltà per le copisterie chiuse, non è il nostro mestiere ma ci siamo resi conto che era una necessità a cui dovevamo dare una risposta immediata. Sul nostro sito abbiamo creato un link dedicato, lo studente dal nostro e-commerce può caricare il file e fare l'ordine. Tante le richieste, soprattutto dall'Università. E' un lavoro diverso da quello svolto finora, ma siamo felici di essere utili. Siamo figli d'arte, mio padre fin da piccolo ha coltivato la passione per la tipografia. Nel dicembre 2018 abbiamo vinto un prestigioso premio di Confindustria, “Un affare di famiglia”, sul passaggio generazionale. Ad agosto dell'anno successivo, ci siamo trasferiti nel nuovo stabilimento, facendo importanti investimenti sia tecnologici che infrastrutturali, investendo anche sull'energia rinnovabile con un impianto fotovoltaico che, di giorno, rende la nostra azienda completamente green”.La storia della tipografia Civerchia è stata ripresa anche dall'Agenzia Ansa la cui intervista sta rimbalzando sul web. “Siamo felici di poter mandare un messaggio di speranza in questo momento così difficile per tutti” aggiunge Lorenzo. Il futuro? “Credo che la ripartenza sarà lenta, è inevitabile. Sono tanti i dubbi e le incertezze, ma noi non molliamo, non possiamo fermarci”.