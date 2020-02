Timori Coronavirus, in corso vertice in prefettura a Latina

E' iniziato alle 13 un vertice in prefettura a Latina per fare il punto sulla situazione nel capoluogo e in provincia dopo i casi sospetti di Coronavirus che si sono verificati nelle ultime 24 ore. Al vertice convocato dal prefetto Maria Rosa Trio partecipano il manager della Asl di latina, Giorgio Casati, il sindaco Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA