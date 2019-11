Tigri da Latina alla Russia: tre persone arrestate e denuncia alla Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 30 ottobre scorso la segnalazione diffusa dalla Lav, Lega antivivisezione italiana: 10 tigri in viaggio verso la Russia bloccate al confine tra Bielorussia e Polonia. Erano chiuse in container e gabbie non adatte. Una era morta durante il tragitto, un'altra in fin di vita. Gli animali erano partiti da Latina e diretti, sulla carta, verso uno zoo russo. Ma ora emergono nuovi dettagli e molti dubbi su questa operazione autorizzata in Italia e bloccata dalle autorità polacche. Allo stato attuale due trasportatori italiani e un accompagnatore russo, quest'ultimo con precedenti penali, sono in stato di arresto in Polonia e rischiano fino a 7 anni di carcere. Ma la Lav è già al lavoro perché i responsabili della vicenda siano perseguiti legalmente e ha presentato in Italia una denuncia contro ignoti. Un'analoga denuncia è stata presentata anche dalle associazioni animaliste Earth, Spca Italia e Animal Rescue Poland presso la Procura di Latina.