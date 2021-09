Sassi contro il pullman dei tifosi del Latina dopo la partita con l'Avellino

Domenica 12 Settembre 2021, 23:27 - Ultimo aggiornamento: 23:29

Grande spavento per i tifosi del Latina che avevano raggiunto lo stadio “Partenio Lombardi” di Avellino per assistere alla gara valida per la terza giornata di serie C, girone C, di calcio. Alla fine della partita, con il pari conquistato dai nerazzurri, appena lasciato lo stadio i bus sono stati presi di mira da tifosi locali che hanno lanciato dei sassi.

Uno di questi ha colpito il vetro di uno dei bus che da Latina erano arrivati nella città campana. I mezzi erano scortati dalle forze dell’ordine, ma questo non ha impedito il lancio di sassi. Tra le due tifoserie non corre buon sangue e la gara era considerata particolarmente a rischio dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive. Se ne è avuta triste conferma. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.