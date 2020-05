Test sierologici, tutti negativi, a 180 militari e civili della Capitaneria di porto

Covid-19

Gaeta

Capitaneria di porto - Guardia Costiera

Guardia di Finanza

carabinieri

polizia

Scuola nautica della Guardia di Finanza

Forestale e polizia municipale

Ultimo aggiornamento: 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono tra le forze dell'ordine le iniziative promosse dalla Regione Lazio in tema di prevenzione e contenimento dell'epidemia da. In seguito ad un accordo tra la stessa Regione e la Direzione Marittima di Civitavecchia, personale sanitario dell'Asl di Latina ha eseguito nei giorni scorsi alcuni test di sieroprevalenza su 180 militari e civili che prestano servizio nel Compartimento Marittimo di Gaeta, nelle varie sedi distribuite sul territorio costiero della provincia pontina. Lo screening, su base volontaria, è stato condotto in collaborazione con una unità mobile di prelievo dell'Azienda Sanitaria di Latina in ottemperanza alle indicazioni operative della Direzione Salute della Regione Lazio e sotto il coordinamento dell'Istituto Nazionale Malattie infettive Spallanzani. L'esito è stato negativo. Nessuno dei 180 militari e civili del Compartimento marittimo diè risultato positivo ai test.«L'indagine, condotta a livello regionale - spiega il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta, Federico Giorgi - consente di fornire una mappatura di diffusione del virus Sars-CoV-2 anche nell'ambito del personale delle forze dell'ordine e di polizia impiegato in specifici contesti di comunità, compresa quindi la».La prossima settimana l'Asl eseguirà i test di sieroprevalenza anche sul personale dellae successivamente su. Per quanto riguarda quest'ultimo Corpo, a Gaeta i vigili urbani sono stati sottoposti ai test, con esito negativo, su iniziativa del sindaco Cosmo Mitrano, che ha esteso i test, anche in questo caso negativi, anche sugli altri dipendenti comunali e su oltre duecento cittadini che ne hanno fatto richiesta e sono in particolari condizioni economiche e di salute.