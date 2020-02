Test negativi allo Spallanzani, anche quelli del camionista e della ragazza di Terracina

«Tutti i test effettuati fino ad ora per la ricerca del nuovo coronavirus sono negativi». Il bollettino numero 28 emesso questa mattina dallo Spallanzani di Roma rassicura anche sugli ultimi due casi sospetti di Coronavirus che riguardavano la provincia pontina, ovvero quelli del camionista di Terracina (soccorso e portato a Roma dalla Ciociaria mentre era in viaggio verso casa dal nord Italia) e della ragazza sempre di Terracina su cui era stato effettuato il test. Ad oggi quindi non vi sono contagi in provincia di Latina. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA