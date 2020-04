© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test capillari o test sierologici, qualitativi o quantitativi per scoprire se si è entrati in contatto con il Coronavirus sviluppando anticorpi e ottenendo la sperata patente di immunità. I kit per ora arrivano in gran parte dalla Cina, in alcuni casi dall'America ma le sperimentazioni vanno avanti a ritmo serrato per mettere a punto il test con una percentuale di affidabilità vicina al 100%.Nel Lazio la campagna pubblica di test sierologici disposta dalla Regione Lazio riguarderà personale sanitario e forze dell'ordine, ma sono anche i cittadini comuni ad attendere con ansia questo esame che, benintenso, non è un tampone e non può rivelare se si è positivi al Covid. I laboratori di analisi privati si stanno quindi organizzando anche a Latina per fornire questo servizio ai propri clienti, cercando di rispettare le direttive impartite dalla Regione relativamente ai prezzi e districandosi nella giungla di informazioni non sempre chiare e univoche. C'è chi ha già iniziato e chi è in procinto di partire, ma quasi tutti in realtà procedono con le dovute cautele e pubblicizzando ancora poco la novità.La situazione la spiega Alfredo Soccorsi, titolare del laboratorio Geas che entro i prossimi giorni dovrebbe sarà pronto ad effettuare i test.«Con gli esami sierologici chiarisce si cerca l'immunità, si individua cioè chi è entrato in contatto con il virus. Tampone e test sierologico non sono confrontabili ma sono senz'altro utili se complementari. C'è molta attesa da parte dei cittadini su questi test e molte richieste, in questa prospettiva la Regione si è mossa giustamente con cautela: il rischio infatti è che si confondano questi esami di laboratorio con il tampone».LE POSSIBILITA'Due le soluzioni disponibili: il test rapido che può essere effettuato anche con sangue capillare (con la puntura sul dito come per i diabetici) e quello sul siero effettuato invece con un prelievo. «Il primo spiega ancora Soccorsi è un test di tipo qualitativo, ci dice cioè se ci sono gli anticorpi oppure no, il secondo è quantitativo ed è in grado di dirci anche la quantità di Igg o Igm che si sono sviluppati». Le Igm vengono prodotte temporalmente in caso di infezione, le Igg sono invece i veri e propri anticorpi che si sviluppano in una seconda fase e che tendenzialmente dimostrano l'immunità al virus. Al laboratorio Geas saranno a giorni disponibili entrambi i test, con 150 kit rapidi. Al prezzo raccomandato di 20 euro si aggiungeranno 5 euro di prelievo per l'esame capillare, per quello venoso 45 euro + 2,50 euro di prelievo venoso che verrà inviato a service esterni.Il laboratorio Redi di Latina invece è già partito da una settimana, ma con una modalità differenti. Qui si effettua un test qualitativo ma su siero, e dunque con prelievo (anche in questo caso i kit acquistati sono di produzione cinese), a cui si associa una Pcr ad alta sensibilità per verificare la presenza nel sangue di una proteina che aumenta quando è in corso un'infiammazione.Un test integrato insomma, effettuato al costo di 45 euro, che dovrebbe avere pretesa di maggiore affidabilità in attesa che vengano validati quelli quantitativi prodotti da una casa europea.