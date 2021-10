Terzo ko consecutivo per il Latina Calcio: la Turris vince 3-1

Domenica 3 Ottobre 2021, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 19:34

Profondo rosso per il Latina Calcio 1932. La squadra guidata da Daniele Di Donato ha perso anche oggi, 3-1, vontro la Turris. E' il terzo ko consecuitivo dopo quelli contro Taranto e Juve Stabia (in casa). Campani avanti 2 a 0 nel primo tempo con le reti di Giannone e Tascone. Al 9' della ripresa i nerazzurri rientravano in partita con Nicolao, ma sei minuti più tardi Leonetti chiudeva definitivamente la sfida.

La gioia dei padroni di casa dopo il gol di Tascone

Questo il tabellino della sfida:

Turris Calcio 3 – 1 Latina Calcio 1932

Turris Calcio (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Esempio, Ghislandi, Franco, Tascone (45’ st Finardi), Varutti (20’ st Loreto), Giannone (36’ st Sartore), Santaniello (36’ st Longo), Leonetti (20’ st Bordo). A disposizione, Abagnale, Zanoni, Loreto, Lorenzini, Giofrè, Iglio, Bordo, D’Oriano, Pavone. Allenatore: Caneo.

Latina Calcio 1932 (4-3-3): Cardinali, De Santis, Giorgini (26’ st Rossi), Esposito, Nicolao (40’ st Andrade Siqueira), Tessiore, Amadio, Barberini (21’ st Marcucci), Di Livio (1’ st Teraschi), Carletti (26’ st Sane), Rosseti. A disposizione: Alonzi, Ercolano, Spinozzi, Celli, Mascia, Atiagli, Marcucci. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Giovanni Dell’Orco di Policoro.

Quarto Ufficiale: Mattia Caldera di Como.

Marcatori: 24’ pt Giannone (T), 33’ pt Tascone (T), 9’st Nicolao (L), 15’ st Leonetti (T),

Ammoniti: 8’ st Manzi (T), 17’ st Di Nunzio (T), 36’ st Perina (T) 40’ st Longo (T)

Recuperi: 1’ pt; 3’ st.

Angoli: Turris Calcio 8 Latina Calcio 1932 7.

Note: 742 spettatori compreso abbonati.