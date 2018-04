Terribile schianto sulla Pontina: perde la vita un uomo di Sperlonga di 44 anni

TERRACINA - Drammatico incidente la scorsa notte sulla Pontina, in località La Marna, al confine tra San Felice Circeo e Terracina. Per cause da accertare un'auto, una Range Rover Evoque, è uscita fuori strada finendo in un fossato laterale. Un volo spaventoso che, purtroppo, non ha lasciato scampo al conducente, un uomo di 44 anni di Sperlonga. Gravemente ferita anche la donna che viaggiava nella stessa auto, ora ricoverata a Latina. Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Un incrocio killer quello costato la vita al 44 enne di Sperlonga, oggetto proprio poche settimane fa di una manifestazione di protesta finalizzata a denunciare la pericolosità del crocevia.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, l'unica coinvolta nello scontro, capottandosi per poi andare ad urtare contro un muretto.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA