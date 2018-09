Terribile schianto sull'Appia tra Fondi e Monte San Biagio: perde la vita un 21enne

di Barbara Savodini

FONDI - Ancora un terribile incidente nella notte, tra Fondi e Monte San Biagio. A perdere la vita, per cause da accertare, un ragazzo di soli 21 anni residente nella frazione di Valle Marina.



A nulla è valsa la corsa contro il tempo intentata dai vigili del fuoco di Gaeta e dai sanitari della Formia Soccorso perché, all'arrivo dell'ambulanza, il giovane era già privo di vita.



La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Fondi ma, stando a una prima ricostruzione, il ragazzo, al volante di una Panda, avrebbe fatto tutto da solo.



Dopo aver perso il controllo dell'utilitaria, forse per una distrazione o, a giudicare dai segni della frenata, a causa dell'improvviso passaggio di un animale selvatico, il mezzo è finito accartocciato contro un albero non dando scampo al conducente.





Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:54



