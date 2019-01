Scossa di terremoto in provincia dell'Aquila avvertita anche a Latina

Avvertita una scossa di terremoto alle 19,37 in gran parte della provincia di Latina. Soprattutto ai piani più alti dei palazzi si è avvertita in modo netto, dal Capoluogo ai Lepini ma anche verso sud, fino a Fondi e Formia. La scossa ha avuto come epicento Collelongo, in Abruzzo, con magnitudo 4.2.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fornito i primi dati sul sisma: la scossa è stata localizzata a tre chilometri a ovest di Collelongo e la profondità dell'epicentro è di 17,4 chilometri.