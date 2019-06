Terremoto politico a Sezze: il sindaco Sergio Di Raimo rassegna le dimissioni

Con una lettera in cui spiega le sue motivazioni, il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, ha rassegnato le sue dimissioni, la scorsa notte. Secondo il primo cittadino "Sono venute meno le condizioni politico/amministrative per continuare ad amministrare questo paese. Il periodo di riflessione che avrebbe dovuto portare tutti i protagonisti in campo ad assumere un atteggiamento di maggiore responsabilità ha portato invece ad un gioco di tiro alla corda con l’inevitabile conseguenza” ha scritto Di Raimo. Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA