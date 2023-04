Terremoto Lbc, Ranieri e Proietti si dimettono

In sei escono dal consiglio generale di Latina bene comune ma - al momento - ancora non dal movimento. Che però convoca una seduta straordinaria dell'assemblea dei soci per esaminare la situazione. È uno degli effetti del cambiamento in atto nel campo progressista, nel civismo come nel Pd, iniziato anni fa con la nascita di Pop e Noi-Latina coraggiosa, poi con l'avvicinamento di Valeria Campagna ai Dem (ora è in direzione nazionale) e con l'elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale e concluso ieri con la nomina di Marta Bonafoni a coordinatrice della segreteria nazionale Dem. A dimettersi dal Consiglio generale del movimento di Damiano Coletta, ieri, sono stati nomi di vertice, come Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri, Michele Bisceglia, Beatrice Fois, Isabella Grassucci, Giuseppe Panico.«Nei mesi recenti - scrivono i sei - il mondo progressista ha vissuto un momento di grande trasformazione grazie alla sfida di rinnovamento che ha portato all'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd. Sono i nostri mondi: quelli del civismo che ci ha visti protagonisti con Latina bene comune - e quelli dell'associazionismo che, per noi, vuol dire Noi Latina Coraggiosa e Pop. Uno spazio che abbiamo sentito l'esigenza di creare per avere una zona franca, libera da speculazioni tattiche, per discutere su varie tematiche. Mondi che sono stati riconosciuti, e coinvolti, da Elly Schlein, con l'elezione di due giovani socie Lbc, Francesca Perrone e Valeria Campagna, in assemblea nazionale e in direzione nazionale Pd».Ora, «altra notizia rilevante è l'ingresso di Marta Bonafoni nella segretaria nazionale». Dunque, «è il momento di scelte coraggiose, e di proseguire un percorso coerente e già tracciato. Sosterremo convintamente Damiano Coletta. La sua vittoria alle primarie non sarebbe stata possibile se non ci fossimo battuti perché Lbc aprisse alla coalizione progressista. Ci dimettiamo dal Consiglio generale di Lbc, senza rinnegare il valore del civismo e senza rinnegare il merito che attribuiamo a Lbc di aver provato a avvicinare il Comune ai cittadini».Uno strappo a metà, dunque; un avvicinamento al Pd che non è ancora completato, e che potrebbe concretizzarsi solo dopo le amministrative. Una vicenda che ha portato, ieri sera, alla convocazione urgente di una seduta straordinaria dell'assemblea dei soci di Lbc: «Abbiamo informato i nostri soci di quanto stava accadendo - racconta la segretaria, Elettra Ortu La Barbera - fermo restando che l'azione dei sei rientra comunque in un loro percorso definito da tempo: d'altronde, se dovessimo pensare al Pd come "padre nobile", noi saremmo il "lievito madre". È Lbc ad avere vinto le primarie e nostro è il candidato sindaco. Nè consideriamo questa un'emorragia, dato che registriamo molte nuove adesioni».An. Ap.© RIPRODUZIONE RISERVATA