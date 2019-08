Terracina, violenza sessuale su una minore: arrestato il responsabile. A Sabaudia stalker in manette

Ha compiuto atti sessuali su una minorenne, poi si è dato alla fuga dopo averla minacciata di morte. I fatti sono accaduti il 12 luglio scorso a Terracina e i carabinieri, dopo un'attività investigativa, sono riusciti a rintracciare il responsabile: un cittadino indiano di 28 anni, arrestato ieri a Tarquinia. L'uomo è finito in carcere a Latina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina che ha concordato con i risultati investigativi dell'Arma. Il 28enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violenza privata. Altro intervento dei carabinieri a Sabaudia, dove un uomo di 42 anni del capoluogo è finito in manette per atti persecutori nei confronti di una donna. Nel corso di una perquisizione sono stati trovati e sequestrati un coltello, una mazza e un martello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA