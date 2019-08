Terracina, passeggiata letteraria tra i vicoli del centro storico

Sold out per l'appuntamento in programma per domenica 11 agosto organizzato da "Sei di Terracina se" nel centro storico alto che vedrà protagonisti i vicoli in una chiave di lettura inedita. Partendo dalle pagine del romanzo “Il Segreto di vicolo delle Belle” della scrittrice romana Marika Campeti, si vivrà una passeggiata tra scorci nascosti di Terracina alta, raccontati dal punto di vista storico e archeologico da Sara Pandozzi e narrati attraverso le emozioni che hanno ispirato la scrittrice. Aneddoti, curiosità e leggende, accompagnati dalla musica del flauto traverso di Lara Ottocento. Sold out per l'evento, completamente gratuito, ma a quanto pare ci sarà anche un'altra data per partecipare. Intanto l'appuntamento è per domenica 11 agosto alle ore 22 davanti la chiesa del Purgatorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA