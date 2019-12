Terracina, va in scena il presepe vivente...con San Francesco d'Assisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saltata la prima rappresentazione, causa il brutto tempo dei giorni scorsi, domani 29 dicembre a partire dalle 18e30 l'associazione Amici dell'Arte ODV riproporrà in Piazza municipio, a Terracina, il presepe vivente che comprenderà entrambe le scene ossia "La ricerca dell'alloggio" ed "E' nato il Messia".Mimmo De Rosa, nelle vesti di San Francesco, autore nel 1223 del primo presepe vivente della storia, spiegherà al pubblico presente cosa stanno osservando nel vedere i quadri (dove saranno presenti figuranti in costume), mentre delle voci fuori campo riprodurranno i dialoghi; si passerà dal quadro della "Annunciazione" a Maria, all'angelo che parla a Giuseppe, dalla richiesta di perdono al proclama dell'imperatore fino al viaggio di Giuseppe e Maria verso la grotta a Betlemme, dopo la nascita ci sarà l'adorazione del bambinello.Replica e conclusione con l'arrivo dei Magi, dopo il loro incontro con Re Erode, il 6 gennaio sempre in Piazza municipio.