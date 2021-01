Terracina, un cd musicale di artisti locali per aiutare chi ha più bisogno

La musica, si sa, ha il potere di non fermarsi, di unire e diffondere ovunque la bellezza. E' con questo proposito che è nato il cd «Namaste - Unito per il sociale» che raccoglie note e voci di 14 tra gruppi, band e cantautori locali che hanno voluto condividere la loro musica e metterla al servizio di chi oggi ha più bisogno. Nel cd hanno trovato spazio dalla musica rock al jazz, passando per il pop e la musica gospel. Un'esplosione di sonorità che arrivano dritte al cuore.

Il cd viene distribuito senza alcun prezzo imposto grazie al contributo economico ricevuto da diversi imprenditori di Terracina, alcuni dei quali hanno deciso di rimanere nell'anonimato: questo permetterà di donare l'intero ricavato delle offerte raccolte al coordinamento Caritas di Terracina per essere convertito in buoni pasto e aiutare chi ne ha più bisogno in questo momento tanto delicato.

L'iniziativa benefica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Terracina.

«Namaste» sarà distribuito fino al prossimo 10 gennaio (salvo proroghe ) presso l'info point di Piazza Mazzini e nelle attività commerciali Bum e Orizzonte che si sono messi a disposizione del progetto.

