Terracina, il Consorzio di bonifica libera dai rifiuti lo sgrigliatore di via Passerelle: rimossi perfino vecchi frigoriferi

Non più solo erbe e alghe. Ma anche bottiglie di plastica, addirittura frigoriferi e altri elettrodomestici ingombranti. C’era di tutto davanti lo sgrigliatore di via Passerelle, a Terracina, dove da giorni le squadre del Consorzio di Bonifica Agro Pontino sono al lavoro per liberare l’impianto dai quintali di materiale trasportato fino a quel punto dai fiumi e dai canali.

In via Passerelle si accumulano, per essere poi recuperate con l’ausilio degli escavatori e di altri mezzi meccanici, i quintali di alghe che gli operai rimuovono periodicamente dal fondo dei canali e che si aggiungono a quelle provenienti dai fiumi, in particolare Ufente e Cavata. Senza lo sgrigliatore, quella enorme massa di vegetazione, che comunque non è inquinante né nociva, arriverebbe a mare per adagiarsi, sospinta dalle correnti di risacca, sulla battigia, rovinando le spiagge e compromettendone la fruibilità.

Le alghe – spiegano dal Consorzio Agro Pontino – non sono di per sé un problema. Siamo attrezzati per eliminarle agevolmente dai fondali e rimuoverle dai punti di accumulo. Il vero problema è rappresentato dalla inciviltà e dalla irresponsabilità di quei cittadini che gettano di tutto dentro i canali ed i fiumi, dalle bottiglie di plastica alle lattine di alluminio, dalle buste della spesa fino addirittura ai frigoriferi e altri ingombranti. È un comportamento irriguardoso nei confronti della salvaguardia del contesto ambientale e un atto di inciviltà che mette a repentaglio la regolarità delle attività produttive, in primis quelle agricole, servite dal reticolo dei canali della bonifica”.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



