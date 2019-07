Terracina, due stranieri arrestati per tentato stupro. Il Ministro Salvini: «Grazie al Decreto Sicurezza potranno essere espulsi»

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini interviene su un grave episodio di cronaca accaduto ieri a Terracina dove, secondo le prime informazioni, due giovani stranieri sono stati arrestati dalla polizia del locale commissariato per un tentativo di stupro ai danni di una donna. Si tratterebbe di un iracheno e di un egiziano, ora in carcere. L'egiziano, di 30 anni, potrà essere espulso in virtù del Decreto Sicurezza.



«Ecco altri due ''poveri richiedenti asilo'' tanto cari alla sinistra, che ieri hanno tentato di stuprare e di investire una donna. Grazie al Decreto Sicurezza potranno essere espulsi, anche se io rimango convinto che per pedofili e stupratori la castrazione chimica sarebbe necessaria», commenta il ministro Salvini.