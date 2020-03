A Terracina il paradiso degli sportivi: cinque sentieri di 15 km tra i boschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque sentieri, di circa 15 chilometri complessivi, tra i boschi che sovrastano Terracina per gli appassionati di trail running, mountain bike jumpertrek e di semplice passeggiata. Il fulcro di tutti questi percorsi è Campo Soriano, una conca di quasi mille ettari, sulla quale sorge la famosa struttura geologica che tutti chiamano la Cattedrale: da questo punto si dipanano tracciati che ogni fine settimana vengono letteralmente presi d'assalto da appassionati del luogo ma anche da molti romani e ciociari.«Oltre a percorrere i tracciati con le nostre bici, li puliamo e li rendiamo facilmente percorribili per tutti racconta Marco, di Terracina, impegnato con la sua mountain bike ipertecnologica in carbonio insieme al figlio appena adolescente massima protezione per noi, con il casco e le ginocchiere, ma anche tanta prudenza visto che la nostra regola di base è quella di rispettare l'ambiente ma anche gli altri che su questi sentieri ci camminano».Per gli specialisti è una specie di luna park e, con le bici, ci arrivano anche da Roma, Tivoli e da L'Aquila oltre che dalla Ciociaria. «Si tratta di sentieri dalle difficoltà medie ma bisogna essere preparati e avere le biciclette giuste, nessuno si avventura o s'improvvisa» conclude Marco. «Un percorso molto semplice è quello della salita della Ciana, si accede dal parcheggio del cimitero di Terracina e spesso cogliamo l'occasione per camminare con gli amici e scattare foto da qualche belvedere panoramico in mezzo alla natura» aggiunge Pasqualino, ex atleta e oggi un tranquillo camminatore. I sentieri principali sono il Mammolini che si collega al Fondo Chiuso, poi il Poiana e il Tre Pozzi, a questi si aggiunge quello della Madonnina di Monte Leano che è il più lungo.