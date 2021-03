Gianfranco Sciscione: finalmente tampone negativo al Covid, ma ribadisce: «Fate attenzione, è durissima: proteggetevi»

L'annuncio di Gianfranco Sciscione questa mattina sulla sua pagina Facebook: è negativo al test del Covid. Nei giorni scorsi, l'imprenditore e politico di Terracina, aveva lanciato un accorato appello dal suo letto di ospedale: fate attenzione, il Covid è maligno, io l'ho preso in forma grave e sto combattendo una battaglia durissima.

Questa mattina scrive: «Buongiorno a tutti, avendo pubblicato la mia positività nell'aver contratto il virus del Covid, ieri mi hanno fatto il tampone molecolare qui dove sono ricoverato, all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ebbene ieri sera uno dei dottori dello staff mi ha comunicato che il tampone molecolare che mi hanno fatto la mattina presto è risultato negativo, vi assicuro era più felice di me, ed io che non me l’aspettavo vi lascio immaginare, avendolo preso in maniera forte. Ho scritto pubblicamente perché molti ma veramente tanti mi state scrivendo in privato, ed è emozionante leggere i vostri auguri, le incitazioni a non smettere di lottare. Questo ho fatto, questo pensavo nei 3 giorni e 3 notti sotto il casco sempre sveglio con l’ossigeno al 100%».

Gianfranco Sciscione ringrazia tutto lo staff per la competenza, ringrazia «le maestranze sempre attente anche in quelle tre notti buie. Comunque - conclude - è passato, a tutti ricordo: il Covid è maligno, non stiamo fuori dalla pandemia, solo chi lo prende in maniera forte sa cosa si passa. Proteggete i vostri figli e proteggetevi tutti, con il vaccino a tutti, allora saremo fuori. Condivido questo post con tutte le persone che mi hanno sostenuto , la mia famiglia i miei dipendenti e tutte le migliaia di amici che oggi mi sono accorto di avere. Grazie a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA