Incidente alla rotonda di San Vito: centauro in ospedale

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio alla rotonda di San Vito, al confine tra Terracina e il Circeo. Una Mercedes proveniente dalla Pontina Vecchia e diretta verso la Pontina si è scontrata con uno scooter che sopraggiungeva dalla Migliara 58 in direzione di Terracina. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. La protezione civile (Associazione nazionale carabinieri Sabaudia) ha diretto il traffico a senso alternato per consentire ai militari dell'Arma di procedere ai rilievi. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Terracina. © RIPRODUZIONE RISERVATA