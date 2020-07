Terracina, maxi rissa al ristorante: tre agenti feriti, sei denunciati

Sei persone sono state denunciate dopo una rissa che ha coinvolto una ventina di giovani, in un ristorante a Terracina, con il lieve ferimento di tre agenti intervenuti. Gli uomini del Commissariato di Terracina, impegnati nei controlli anti-Covid nei luoghi della movida, sono intervenuti la notte scorsa per sedare una maxi- rissa scoppiata in un ristorante per futili motivi.

Tre degli agenti intervenuti sono rimasti feriti in modo non grave mentre cercavano di calmare gli animi. Sei degli aggressori, subito identificati, sono stati denunciati a piede libero per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori responsabilità.

