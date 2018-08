Terracina, picchia la compagna davanti alle tre figlie: arrestato 26enne

Lite familiare a Terracina, la Polizia arresta un 24enne. Venerdì serain Via Brunelleschi, dopo una segnalazione al “113” di una violenta lite familiare gli agenti del commissariato di Terracina hanno verificato che l'uomo giovane compagna stavano litigando furiosamente, alla presenza delle tre figliolette della coppia.



«Una volta placati gli animi, è stata accertata tutta una serie di vessazioni attuate dall’uomo, che avevano già indotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare, con divieto di avvicinamento alla compagna» spiegano dal commissariato. Per questo dopo l'ennesima ennesima aggressione - la donna ha riportato varie contusioni con una prognosi di 10 giorni - «considerata la gravità dei fatti accertati e onde prevenire il ripetersi di condotte violente, P.A. è stato tratto in arresto e nella mattinata odierna sarà condotto innanzi al Tribunale di Latina per la convalida ed eventuale giudizio con rito direttissimo».





