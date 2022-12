Terracina piange Valentino Giuliani, morto a 55 anni. Domani i funerali dell'ex consigliere

E’ morto ieri, all’età di 55 anni, Valentino Giuliani, ex consigliere comunale di Terracina. La causa del decesso, avvenuta presso la sua abitazione, è stata attribuita a cause naturali. I funerali si terranno domani mattina, alle 11, presso la chiesa del Santissimo Salvatore.

La triste notizia ha sconvolto l’intera città. In tanti hanno espresso cordoglio attraverso i social. Valentino Giuliani, nella sua lunga carriera politica tra i banchi dell’assise civica, aveva sempre saputo rapportarsi e confrontarsi con la parte avversa.

Fu anche consigliere provinciale, capogruppo di Forza Italia, durante la presidenza di Eleonora Della Penna. Tentò la corsa da sindaco nel 2020, arrivando al ballottaggio contro Roberta Tintari. Il suo ultimo incarico fu quello di capogruppo della Lega.

«Lo ricordo per le sue capacità professionali e per l’attività politica svolta con intensa passione», scrive in una nota l'europarlamentare ed ex sindaco di Terracina Nicola Procaccini. «Pochi giorni fa, ancora una volta, avevo potuto apprezzare la sua acuta intelligenza in un meeting internazionale sulla blu economy, di cui era diventato uno dei massimi esperti in Italia. Mi mancherà molto. La nostra amicizia ha resistito al tempo, ai momenti di contrapposizione politica, resisterà anche alla sua assenza così improvvisa e dolorosa».

Anche il coordinamento regionale della Lega ricorda «il profondo legame di Giuliani per la propria città testimoniato dal lungo percorso all'interno delle istituzioni». «Continueremo a renderci portavoce delle proposte, della visione e delle battaglie di Valentino, le cui azioni vivranno in chi ama profondamente la politica nobile e il volontariato».