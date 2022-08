Palo della luce crolla a Borgo Hermada su pista ciclabile e strada: colpito un furgone

Via Pantani da Basso a Borgo Hermata è bloccata da circa mezz'ora e si sono formate lunghe code. Un palo della luce è caduto all'improvviso sulla pista ciclabile - che collega il borgo a Terracina - e sulla strada. In quel momento per fortuna non passavano né ciclisti né pedoni. Il palo però ha colpito con violenza il cofano di un furgone impattando a pochi centimetri dal parabrezza: con ogni probabilità il conducente è riuscito a inchiodare vedendo il palo precipitare. Nell'altro senso di marcia un'auto ha frenato per evitare il palo ed è stata tamponata dalla vettura che la seguiva.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Le persone coinvolte non risultano aver riportato danni. Ma il traffico è bloccato e la coda verso il mare è lunghissima. Sulla zona soffia un forte vento.