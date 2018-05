Terracina, una nuova sede per l'associazione Demetra

di Rita Recchia

Demetra è cresciuta e ha bisogno di più spazio. Per questo motivo venerdì 11 maggio l'associazione inaugurerà la nuova sede in via Amati con un’intera giornata di accoglienza, mentre sabato 12 maggio ci sarà l'Open Day presso “La Valle del Benessere”, in località San Silviano.



Grazie all’instancabile attivismo dei suoi fondatori e dei soci più affezionati, questa piccola e preziosa realtà cittadina sta crescendo tanto da aver bisogno di una casa più adatta ad ospitare tutti gli amici e le attività vecchie e nuove che la animano. In poco tempo Demetra è riuscita a raccogliere intorno a sé un gran numero di iniziative accogliendo band giovanili, pittori e fotografi alla ricerca di spazi espositivi, cineforum per adulti e bambini, incontri di lettura, di scrittura, serate di poesia, laboratori e presentazioni di libri ed è ora pronta a ripartire con l’aggiunta di interessanti novità.



Tra queste certamente va segnalata la nascita di Natur-Ability, un percorso di inclusione sociale a favore di giovani con disabilità. Il progetto, vincitore di un bando della Regione Lazio, nasce dalla partnership con la capofila Dokita e HAbitaTerra e Demetra partecipa con l’attivazione di un laboratorio di trasformazione alimentare. La mattinata di venerdì sarà dedicata proprio alla presentazione del progetto Natur-Ability dalle ore 11, mentre dalle 17 Demetra sarà aperta a chiunque conosca già l’associazione e voglia rinnovare la sua amicizia e a tutti coloro che ancora non l’abbiano conosciuta, per scoprire il nuovo programma e quanto finora realizzato con gli asinelli Isotta, Carletto e Libera presso il Centro di San Silviano.



Sabato 12 maggio, infine, l’Open Day presso “La Valle del Benessere” per visitare il centro e fare amicizia con gli asinelli (9:30/12;16:30/19). Alle 16:30 è inoltre prevista la presentazione del libro “Un tuffo nel mare” di Davide Colla, che curerà un laboratorio didattico per bambini dai 3 ai 7 anni.

