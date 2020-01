Terracina, vita notturna: controlli e multe agli esercizi commerciali per 24.000 euro

Controlli nel fine settimana nelle zone della movida di Terracina per contrastare reati e inosservanza delle regole che assicurano divertimento sicuro e civile convivenza. Le volanti del commissariato hanno controllato e identificato 85 persone e 15 veicoli, numerose le contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.



Quattro gli esercizi di intrattenimento sottoposti ai controlli relativi alle autorizzazioni e al rispetto delle ordinanze sindacali e alla disciplina degli esercizi che somministrano alimenti e bevande al pubblico. In seguito agli accertamenti sono state elevate 19 le sanzioni amministrative ai locali della movida, per un totale di 24mila euro. Infine per un locale è stata fatta una segnalazione di natura penale inoltrata all'autorità giudiziaria.