Terracina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: in manette un 43enne

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali il 43enne arrestato ieri dagli agenti del commissariato di polizia di Terracina agli ordini del commissario capo Roberto Graziosi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che avevano notato all'interno di una vettura una donna alla guida ed un uomo che la picchiava ripetutamente. Bloccata la macchina, gli agenti hanno condotto negli uffici di via Petrarca la coppia e la ragazza ha confessato i maltrattamenti che avrebbe subito nel corso del tempo. Anche ieri la donna ha riportato contusioni sul volto e sul corpo per le quali è stata medicata al pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida che si terrà domani.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51



