Terracina, limousine per la festa di compleanno. Notte brava e insulti all'assessora, arrivano le forze dell'ordine

Rocambolesca nottata in pieno cento a Terracina per una festa di compleanno. Incuranti del valore storico culturale del compendio di piazza Garibaldi e del Santissimo Salvatore, una comitiva di ragazzi a bordo di una limousine, ieri sera, ha dato spettacolo davanti al monumento nello spazio verde del gioiello urbano neoclassico e sul sagrato della chiesa, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. All’episodio hanno assisto numerosi cittadini e tra questi l’assessore comunale all’Ambiente Emanuela Zappone che ha allertato le forze dell’ordine. Tutti i responsabili, almeno una quindicina di giovani, sono stati identificati grazie alle testimonianze e alle telecamere. «Con l’Avvocatura comunale – fanno sapere all’ente municipale - si sta valutando la possibilità di procedere anche ad una denuncia penale nei confronti dei responsabili per aver messo a repentaglio l’incolumità pubblica». L’amministrazione comunale, inoltre esprime solidarietà nei confronti dell’assessora Zappone che l’altra sera, nella pubblica piazza, è stata fatta oggetto di insulti ed intimidazioni da parte dei partecipanti alla festa per nulla affatto autorizzata dal Comune.

Vedi anche > Terracina, rinuncia alla cassa integrazione per una stagione da parcheggiatore: Alarico Felici diventa il re dei selfie

Ultimo aggiornamento: 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA