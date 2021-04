Minaccia i passanti con un coltello e aggredisce la Polizia: arrestato

Ha minacciato i passanti con un coltello e quando è arrivata la Polizia si è scagliato anche contro gli agenti. E' accaduto a Terracina, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Si tratta di uno straniero, già noto alle forze dell'ordine, che è stato fermato poco dopo la segnalazione al 113. I poliziotti hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo e sono rimasti anche lievemente contusi. L'uomo è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno di reclusione.

