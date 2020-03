Ultimo aggiornamento: 16:11

La colonia felina del camposanto di Terracina non resta da sola, nemmeno in tempo di Covid-19. Lo ha deciso il sindaco facente funzioni Roberta Tintari che ha autorizzato la responsabile della colonia ad entrare ogni giorno per due ore nel cimitero di via Anxur, in questo periodo chiuso come da ordinanza, esclusivamente per assistere i quindici mici di Piazzale dei Padri Passionisti. In città esiste un gruppo di donne e ragazze che oramai da tempo si occupano dei gatti trovati per strada, randagi da sempre o abbandonati, spesso anche feriti: tempo e soldi tutto di tasca propria. Ogni colonia felina ha una sua responsabile ed è registrata presso la Asl. Nello specifico, i mici del cimitero erano stati registrati nel piazzale antistante il camposanto, ma poi sono stati trasferiti all’interno a seguito di alcuni brutti episodi di violenza nei confronti degli animali, oramai abituati a mangiare ad una distanza di un paio di centinaia di metri dal cancello. Adesso che i cimiteri sono stati chiusi, si poneva il problema di come assistere la colonia e così il sindaco, accogliendo la richiesta di uno dei membri del gruppo di volontari, ha autorizzato la responsabile ad entrare nel cimitero ogni giorno dalle 10 alle 12 per sfamare e assistere la colonia felina. Ovviamente l'autorizzazione, entrata in vigore da ieri, sarà revocata in caso venisse utilizzata in maniera impropria. Intanto, restando in tema di Covid-19, il sindaco Tintari ha dato mandato alla polizia locale, in accordo con le altre forze di polizia, di controllare tutti gli ingressi della città per filtrare chi ha diritto o meno di entrare a Terracina.