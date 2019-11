Terracina, ladro con la passione per le biciclette: arrestato per la terza volta

Ha una passione per le biciclette, e giovedì è stato arrestato per la terza volta per averne rubata una a Terracina. Erano le 16,30 circa quando i carabinieri della locale stazione hanno arrestato l'uomo di 47 anni in flagranza per furto in un'abitazione.

L'uomo aveva infatti rubato una bici da un'autorimessa. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre l'arrestato - un uomo senza fissa dimora - è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo.