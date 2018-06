La Frosinone-Mare riapre al traffico il prossimo 6 luglio. Il sindaco: «Decisione che aspettavamo con ansia»

di Rita Recchia

Il prossimo 6 luglio riaprirà il tratto della Strada Statale 699 nel territorio di Terracina chiuso al traffico dallo scorso dicembre a causa dei lavori di messa in sicurezza di un pilone di sostegno del viadotto. La tanto attesa notizia è stata comunicata dall'Anas alla Prefettura e subito è arrivata in città, accolta con un sospirone di sollievo.

“Aspettavamo questo momento da diversi mesi – commenta il sindaco di Terracina Nicola Procaccini- Il protrarsi dei lavori e i continui rinvii circa la riapertura del tratto in questione sembrava stesse diventando una tragica chimera. La chiusura prolungata di questa strada ha causato grandi disagi agli utenti e agli scambi economici, turistici e sociali tra il nostro territorio e la provincia di Frosinone. Non solo: anche il collegamento con la rete autostradale nazionale è diventato complicatissimo. Finalmente ci siamo e comincia anche a spezzarsi quel senso di isolamento in cui ci sentivamo prigionieri vista la coincidente vicenda del ponte sul Sisto e la questione ferroviaria non ancora risolta".

La riapertura del tratto di strada non riguarderà il traffico pesante che resta interdetto, "ma la possibilità di percorrere la Frosinone-Mare per le vetture e le moto fa tirare un sospiro di sollievo, in particolare ora che è cominciata la stagione estiva-termina Procaccini- Desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Trio per essersi adoperata con grande impegno affinché questa vicenda giungesse ad una conclusione positiva e all’Anas per la disponibilità a collaborare con le istituzioni locali portatrici delle istanze di un territorio fortemente penalizzato dalla chiusura della strada”.





Gioved├Č 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA