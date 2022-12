Terracina, la Cassazione accoglie il ricorso della difesa dell'ex sindaca Tintari: annullate tutte le misure cautelari

«La Sesta sezione penale della Cassazione, all’esito dell’udienza tenutasi il 20 dicembre, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma, che aveva fatto sopravvivere solo uno dei cinque capi di imputazione contestati a Roberta Tintari e, per questo, disposto l’obbligo di firma in luogo degli arresti domiciliari». Lo hanno comunicato poco fa i difensori Massimo D’Ambrosio e Dino Lucchetti dell'ex sindaca di Terracina, Roberta Tintari, spiegando che la Cassazione «ha integralmente accolto il ricorso e ordinato l’immediata cessazione di tutte le misure cautelari, disponendo l’annullamento dell’ordinanza del Riesame anche nella parte in cui si ipotizzava il reato di falso (nella delibera di giunta con la quale venne conferita la destinazione pedonale al ponte sul canale del porto di Terracina)».

La Cassazione, nella stessa udienza, ha anche dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura di Latina, con il quale l’accusa aveva chiesto ripristinarsi la custodia cautelare della Signora Tintari, revocata dal Riesame.

«Adesso - dicono Lucchetti e D'Ambrosio - occorre solo attendere il deposito dei motivi per meglio comprendere fino a che punto i Giudici di Legittimità si siano spinti nella valutazione dell’attività investigativa compiuta. Ma allo stato è sicuramente vero che la decisione dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, lascia presagire per l’indagata la prospettiva di un integrale proscioglimento da ogni possibile e residuale accusa».

«La signora Tintari - continuano i legali - ha dovuto affrontare una vicenda della propria vita tanto ingiusta, quanto gravosa e dolorosa. Una vicenda che ha visto concorrere la fallibilità dell’agire umano con la perfettibilità di questo garantita dall’efficienza del sistema giustizia. La decisione della Suprema Corte di Cassazione sopravviene a dare continuità alle parole al tempo usate dalla Tintari per motivare le proprie dimissioni».

Quel giorno la Tintari si sfogò dicendo che «le contestazioni oltre che infondate, risultano palesemente errate. Indipendentemente da questo - dichiarò a caldo - sento il dovere di tutelare i miei familiari da tutto il fango che si sta riversando anche su di loro, per l’inaudito ma comprensibile clamore di un arresto tanto eclatante quanto ingiusto.Malauguratamente, quando verrò assolta, non ci sarà altrettanto clamore della notizia. Ed, allora, la mia decisione di evitare nel breve ulteriori dispiaceri per i miei familiari, impedendo, con le mie dimissioni, che i soliti coraggiosi della tastiera possano alimentare l’insaziabile desiderio delle piazze forcaiole di veder punito colui che resta esposto alla pubblica gogna, prima ancora che il processo venga iniziato. Resto fiera del ruolo ricoperto e, soprattutto, orgogliosa del lavoro svolto, sempre con la massima trasparenza ed onestà, al servizio “non facile” della collettività».

«Quelle stesse parole - commentano oggi i difensori - che all'epoca alcuni giudicarono “dure”, oggi si palesano come il garbato e lieve grido di dignitosa disperazione, espresso da colei che in modo altrettanto garbato e lieve ha sempre vissuto. Occorre, tuttavia, un approfondimento riflessivo che la signora Tintari intende affrontare nella conferenza stampa che sarà convocata in esito alla pubblicazione dei motivi dell’ultima decisione pronunciata dalla Suprema Corte»