Terracina, l'invito dell'Anpi a festeggiare il 25 Aprile sulle piazze virtuali

Un 25 Aprile diverso dal solito anche a Terracina, ma comunque da celebrare. «L'Anpi di Terracina festeggia: perché è un bisogno, perchè è un dovere, soprattutto in questi tempi difficili affinché si diffonda la speranza attraverso la testimonianza dei partigiani, antifascisti, uomini e donne della Resistenza" scrive la sezione locale in una nota stampa a firma del presidente Marco Faiola, che invita a far sentire la propria voce attraverso le "piazze virtuali" dei numerosi canali social.

"Con l'iniziativa "Pillole di Resistenza", il canale youtube dell'Anpi-Terracina sta ospitando in questi giorni che precedono il 25 aprile diversi contribuiti audio-video dei molti amici e aderenti che vogliono festeggiare la Liberazione. I festeggiamenti continueranno poi il 25 aprile con un video-tributo a più voci dell'AnpiTerracina e con l'iniziativa promossa dall'Anpi nazionale alle ore 15.00 #bellaciaoinognicasa. Invitiamo tutti e tutte ad ascoltare e guardare i nostri video, a condividerli sui social network, ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore, ad intonare Bella ciao!».

