Libero di toccare, nonostante il Covid19: si chiama così il Progetto Pilota Cura 3D-Free to touch promosso dal FabLab Terracina in partnership con la società Esagenius Srls, ideatrice e depositaria del marchio Descudo29®, alla base dell'intera operazione destinata a far parlare di sé. Il progetto ha l'obiettivo di contrastare la trasmissione del virus che può avvenire per via indiretta attraverso le nostre mani (infatti avviene nel 30% dei casi), adottando misure di sanificazione degli oggetti di tipo passivo, cioè che non dipendono dalle azioni dell'uomo come, per esempio, il lavarsi spesso le mani oppure l'uso di igienizzanti.

Ecco, allora, l'innovazione introdotta dal marchio Descudo29® che riguarda la produzione, attraverso la stampa in 3d, di cover auto-sanificanti da applicare sugli oggetti che ogni giorno tocchiamo maggiormente, create con un materiale che riproduce l'efficacia antibatterica e antivirale del rame. Nello specifico si tratta di un materiale atossico e biodegradabile certificato e registrato dalla Food and Drug Administration americana a garanzia della sua azione antibatterica ed antivirale. In soldoni gli oggetti ricoperti da queste cover riescono ad auto-sanificarsi, un processo che avviene in totale autonomia da qualsiasi azione dell'uomo. Un'idea fino ad oggi mai impiegata nella lotta al Covid19 e che coinvolge principalmente l'Azienda Speciale Terracina, che sarà l'ente proponente del progetto verso le istituzioni scolastiche, pubbliche e private del territorio; il FabLab Terracina, che si occuperà, attraverso il know-how di Descudo29®, della produzione, distribuzione ed allestimento dei prodotti stampati in 3d; la società Esagenius Srls che, invece si occuperà della fornitura delle stampanti 3d, del materiale prescelto, della formazione del personale addetto alla produzione e della manutenzione delle macchine. La produzione, inoltre, potrà avere come ausilio gli studenti aderenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro proposti dal FabLab stesso agli istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto pilota è stato presentato qualche giorno fa e ha visto l'interesse forte dei tre istituti comprensivi Milani, M. Montessori e A. Fiorini che si sono detti pronti ad approfondire la possibilità di utilizzare le cover. Per l'occasione nell'asilo Isabella è stata allestita un'aula tipo con banchi, maniglie, pulsanti e accessori presenti nelle toilette avvolti dal materiale sanitario espressamente voluto di colore verde.

