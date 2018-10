Terracina, inchiesta sul pino killer: rinviati i funerali di Cervoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Latina ha delegato gli investigatori del commissariato di polizia di Terracina a svolgere una serie di indagini per appurare la presenza di eventuali concause nel decesso di Nunzio Cervoni, il 57enne del posto morto tragicamente durante il tornado che lunedì scorso si è abbattuto sulla città. Per effettuare questi accertamenti, subito dopo le prime operazioni di soccorso il personale del commissario capo Roberto Graziosi ha proceduto a sequestrare la vettura a bordo della quale si trovava l’uomo, rimasta schiacciata sotto uno dei grossi pini sradicati dalle violente raffiche di vento; sotto la supervisione di un tecnico specializzato è stato reciso il tronco e gli investigatori hanno sequestrato la parte radicale dell’albero e, infine, anche l’area del marciapiede dove si trovava piantato.Attraverso questi approfondimenti e avvalendosi di uno studio particolare gli investigatori intendono verificare se per quegli alberi ci sia stata una manutenzione conforme, radici comprese. Al momento si è accertato che la chioma del pino sequestrato aveva un diametro di circa 13 metri: a questo punto la polizia cercherà di appurare, per esempio, se la parte delle radici fosse di dimensioni adeguatamente proporzionate a garantirne la stabilità o se invece fossero state recise e per quale motivo.Titolare dell’indagine è il sostituto procuratore di turno Giuseppe Miliano. Al momento la salma di Nunzio Cervoni è a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti medico-legali.