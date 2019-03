Terracina, inaugurato il ponte Bailey sul fiume Sisto

E' stato inaugurato questa mattina il ponte Bailey sul fiume Sisto. Riapre così dopo due anni la strada litoranea che collega San Felice Circeo a Terracina. Il ponte che era stato demolito nel settembre 2017 per problemi strutturali era in realtà chiuso dal maggio precedente. Il sindaco Nicola Procaccini e il presidente della Provincia Carlo Medici hanno tagliato il nastro del ponte temporaneo installato a tempo di record. Il cronoprogramma stilato dalla Provincia con la ditta fornitrice è stato rispettato in pieno. Le attività e i comprensori che si trovano sulla strada provinciale tornano ad avere collegamenti agevoli sia con Terracina, sia con il Circeo. L'unico problema è che il ponte è largo una sola corsia e dunque sarà necessario installare un semaforo per il senso unico alternato. Poi bisognerà avviare l'iter per la realizzazione del ponte definitivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA