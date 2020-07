Terracina, esasperato dagli schiamazzi esce di casa e punta la pistola contro quattro giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esasperato dagli schiamazzi, esce in strada mostrando una pistola. Denunciato dalla volante di Terracina. E' successo la scorsa notte, gli agenti del commissariato sono intervenuti in centro dopo la telefonata al 113 in cui si chiedeva aiuto perché quattro giovani venivano minacciati da un uomo che impugnava una pistola.All’arrivo degli agenti è stato individuato l’autore della minaccia e ricostruito quanto successo. Vista la tarda ora, esasperato dagli schiamazzi provenienti da un vicino parco pubblico, l'uomo è uscito di casa impugnando una delle armi legalmente detenute e minacciando di farne uso se non si fossero dispersi i presenti che sostavano nei pressi della sua abitazione.I quattro giovani, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, stavano festeggiando la fine della sessione degli esami all'università, l'uomo di 50 anni non ha voluto sentire ragioni e si è calmato solo all'arrivo della polizia che lo ha denunciato.