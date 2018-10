Terracina il giorno dopo la tempesta il centro è irriconoscibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina Terracina si è risvegliata con un tiepido sole, ma le immagini della tragedia di ieri pomeriggio sono ancora vive negli occhi dei cittadini. Per tutta la notte la task force comunale dei soccorsi ha lavorato senza sosta iniziando le operazioni di sgombero delle strade, in particolare del centralissimo viale della Vittoria diventato in un attimo impraticabile a causa delle decine di grossi pini che sono stati sradicati dalle violente raffiche di vento. In azione ininterrottamente i vigili del fuoco, le varie forze dell’ordine, i gruppi di protezione civile con i loro volontari. Sul posto per tutta la notte anche il sindaco Nicola Procaccini che ha detto: "E' come se una bomba fosse passata in città".Purtroppo la tromba d'aria ha fatto anche una vittima, un 57enne del posto rimasto schiacciato nella macchina colpita da un albero. E poi diversi feriti, fortunatamente nessuno grave. Si parla di almeno un centinaio di sfollati.Di lavoro da fare ce n'è ancora tanto: bisognerà, infatti, verificare la stabilità di rami e alberi rimasti miracolosamente in piedi e quella dei molti edifici, pubblici e privati, danneggiati dalla forte perturbazione di ieri. Non sono stati risparmiati nemmeno i palazzi storici, per esempio Palazzo della Bonifica.