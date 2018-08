Terracina, fiocco rosa in Comune: è nata Alice, figlia del sindaco Procaccini

di Rita Recchia

Fiocco rosa al Comune di Terracina, il sindaco Nicola Procaccini è diventato papà: questa mattina intorno alle 9 sua moglie Fabiana, sposata il 30 luglio dell'anno scorso nell'atrio del palazzo municipale (foto sotto), ha messo alla luce Alice, 3 chili e 600 grammi, nata all'ospedale Casilino di Roma.La mamma e la piccola stanno bene. Grande gioia per il lieto evento che terrà il primo cittadino lontano da Terracina per qualche giorno. All'ingresso del municipio affisso un fiocco per salutare il lieto evento