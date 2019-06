"Terracina e il suo doppio", si replica: domani la proiezione del documentario nel Castello Frangipane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fondazione Città di Terracina offre nuovamente l'occasione a chi ancora non l'ha visto e a chi, invece, ha il piacere di rivederlo di assistere alla visione di una Terracina veramente inedita attraverso il documentario “Terracina e il suo doppio-una città sullo schermo”. Nei cinquantadue minuti del documentario frutto del meticoloso lavoro di Nino Di Spigno, con il montaggio di Giorgio Del Monte, presentato circa un anno fa in anteprima, scorre un collage di filmati e di brani di diversa provenienza che mostrano Terracina a partire dai primi anni del ‘900. Addirittura il prologo sono pochi secondi di riprese fatte nel 1909 da una società attiva a Velletri in quegli anni e realizzate con le attrezzature del fratelli Lumiere dalla pittrice Juana Romani. E ancora filmati dell’Istituto Luce con le sagre dell’uva degli anni ’30, le immagini delle opere di bonifica, la nascita di Borgo Hermada raccontata dagli stessi protagonisti, i Combat Films che documentano la tragedia della seconda guerra mondiale e la successiva ripresa della città, le trasmissioni televisive degli ultimi decenni. C’è spazio anche per la vittoria della squadra terracinese ai “Giochi senza frontiere” del 1968. “E' un modo nuovo modo di raccontare Terracina attraverso le immagini e i film qui girati” aveva detto Agostino Attanasio, presidente della Fondazione, nell'anteprima di un anno fa. Adesso il nuovo appuntamento è per domani - sabato alle 21 - nella suggestiva cornice del Castello Frangipane.