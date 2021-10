Divieto di avvicinamento violato, uomo arrestato per stalking

Venerdì 15 Ottobre 2021, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 18:54

Aveva violato il divieto di avvicinamento all'ex convivente e quando sono arrivati i carabinieri ha provato a fornire false generalità per provare a farla franca. Un uomo di 39 anni, di Frosinone, è stato arrestato per stalking a Terracina. I militari stavano svolgendo specifici servizi predisposti dal comando provinciale di Latina, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati attinenti alla violenza di genere.

L'uomo, durante il controllo, ha fornito ai militari false dichiarazioni circa le proprie generalità. Le verifiche effettuate, però, hanno consentito di accertare la sua reale identità e quel divieto in essere per atti persecutori. Per questo è tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo.