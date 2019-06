Terracina, da stasera tornano le atmosfere vintage con Retro Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ultimo weekend di giugno presso la Pineta di Terracina torna Rétro Festival, evento culturale che ruota intorno ai temi della musica jazz, del vintage e del vino, ispirandosi ad atmosfere del passato. Tre serate (28-29-30 giugno) con concerti live di musica swing, 150 mq di pedana in legno su cui si alterneranno esibizioni di lindy hop, balboa e jazz step, con tantissimi ospiti e le più importanti scuole di ballo di Roma e Napoli. Saranno presenti oltre 30 stand di moda e design che offriranno a tutti gli appassionati un’ampia selezione di abbigliamento e oggettistica vintage; partecipa all’evento anche l’accademia Lui e Lei, pronta a regalare la perfetta acconciatura e make up anni 30. Oggi alle ore 19 “Un secolo di moda” con la fashion designer Susanna Spoto che ripercorrerà l’evoluzione della moda da inizio secolo agli anni ‘90, ci sarà anche una masterclss per celebrare le origini del Negroni che compie 100 anni; domani gli appassionati di musica jazz e i ballerini di swing potranno partecipare alla lezione del prof. Stefano Zenni “Watch your step”. Rètro wine è l’unica degustazione di vini naturali , biodinamici e biologici della costa pontina e si svolgerà in pineta nei giorni del festival; domenica 30 alle 18:30 degustazione guidata da Gae Saccoccio alla scoperta del mondo dei vini naturali. Programma Completo: http://www.retrofestival.it/programma-2019/. Info, prenotazioni e lezioni al numero 3471789530.