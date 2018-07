Terracina, testimone di nozze accusato di stalking condannato a due anni e mezzo di carcere

Si era infatuato della donna di cui era stato testimone di nozze e quando quel matrimonio era finito, aveva iniziato a pressarla con le sue richieste sentimentali. Alla fine la giovane si era rivolta alla polizia del commissariato di Terracina che l'anno scorso, dopo una serie di indagini per ricostruire i fatti, aveva arrestato con l'accusa di stalking il 45enne imprenditore del posto, tra l'altro già "ammonito" dal Questore. Ieri si è concluso il processo penale a carico dell'uomo che è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a 3 anni come anche la parte civile, mentre per l'assoluzione piena si è battuto l'avvocato dell'imputato, il legale Marco Popolla. La difesa ha già annunciato che ricorrerà in Appello, convinta della totale insussistenza dei fatti e dell'innocenza del 45enne terracinese.













Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA